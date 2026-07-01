Монголия ждет прогресса в переговорах по «Силе Сибири — 2» на ВЭФ во Владивостоке

Проект «Сила Сибири — 2» предназначен для экспорта газа из Западной Сибири в Китай. В сентябре 2025 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о подписании с китайской CNPC меморандума о строительстве этого газопровода мощностью 50 млрд кубометров в год, а также транзитной ветки «Союз Восток» через Монголию.