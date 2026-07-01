Довыборы в Думу Братска назначены на 20 сентября

Дополнительные выборы пройдут по округу № 12, в который входят 12-й, 21-й и 26-й микрорайоны Центрального района. Ранее интересы братчан по этому округу представляла депутат Елена Никифорова. Однако в конце прошлого года она вышла из состава местной Думы в связи с переездом из города. Таким образом, сейчас в городском представительном органе власти 24 депутата из 25-ти.