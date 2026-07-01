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Довыборы в Думу Братска назначены на 20 сентября

Довыборы в Думу Братска пройдут 20 сентября. Решение об этом приняла городская избирательная комиссия. Соответствующее решение опубликовано в «Официальном вестнике Братска», передает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

Дополнительные выборы пройдут по округу № 12, в который входят 12-й, 21-й и 26-й микрорайоны Центрального района. Ранее интересы братчан по этому округу представляла депутат Елена Никифорова. Однако в конце прошлого года она вышла из состава местной Думы в связи с переездом из города. Таким образом, сейчас в городском представительном органе власти 24 депутата из 25-ти.

Довыборы в Думу Братска состоятся в единый день голосования, который в этом году назначен на 20 сентября. В этот же день по всей стране будут выбирать депутатов Государственной Думы.

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