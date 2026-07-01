Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: Беларусь готова к равноправному диалогу с Канадой

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил официальное поздравление народу Канады по случаю главного государственного праздника — Дня независимости страны.

Источник: Sputnik.by

В своем обращении белорусский лидер отметил, что создание Канадской конфедерации, произошедшее ровно 159 лет назад, стало отправной точкой на пути к обретению страной полной самостоятельности и суверенитета.

Особый акцент в поздравлении был сделан на ценностных ориентирах. Президент подчеркнул, что белорусов и канадцев объединяет искреннее стремление дорожить своей независимостью — это один из важнейших принципов, который близок обеим нациям.

Кроме того, Лукашенко высоко оценил накопленный опыт гуманитарного сотрудничества с Канадой.

«Уверен, развитие равноправного диалога, к которому Беларусь всегда готова, откроет новые горизонты в реализации совместного потенциала», — цитирует президента Беларуси его пресс-служба.

По убеждению главы государства, развитие таких отношений способно раскрыть новые грани взаимовыгодного партнерства между странами.

Президент Беларуси пожелал канадцам мира, взаимопонимания и благополучия, добавив, что Беларусь всегда гостеприимно распахнута для своих зарубежных друзей.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше