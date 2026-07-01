Лукашенко: Беларусь готова к равноправному диалогу с Канадой

В своем обращении белорусский лидер отметил, что создание Канадской конфедерации, произошедшее ровно 159 лет назад, стало отправной точкой на пути к обретению страной полной самостоятельности и суверенитета.
Особый акцент в поздравлении был сделан на ценностных ориентирах. Президент подчеркнул, что белорусов и канадцев объединяет искреннее стремление дорожить своей независимостью — это один из важнейших принципов, который близок обеим нациям.
Кроме того, Лукашенко высоко оценил накопленный опыт гуманитарного сотрудничества с Канадой.
«Уверен, развитие равноправного диалога, к которому Беларусь всегда готова, откроет новые горизонты в реализации совместного потенциала», — цитирует президента Беларуси его пресс-служба.
По убеждению главы государства, развитие таких отношений способно раскрыть новые грани взаимовыгодного партнерства между странами.
Президент Беларуси пожелал канадцам мира, взаимопонимания и благополучия, добавив, что Беларусь всегда гостеприимно распахнута для своих зарубежных друзей.