Мария Захарова уличила Варшаву в лицемерном отношении к Украине

По словам дипломата, Польша много лет не просто поощряла евроинтеграционные устремления «бандеровского неонацистского режима» на Украине, но и сознательно снабжала оружием и деньгами последователей убийц своих собственных предков. Захарова подчеркнула, что причина такой политики кроется в самих польских элитах, которые, по её мнению, «заражены национализмом» и «истово исповедуют русофобию как причастие по воскресеньям». В своём националистическом угаре и стремлении к реваншизму Варшава решила на время «побрататься» с последователями Бандеры и Шухевича, закрывая глаза на их идеологию.