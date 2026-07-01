Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с резким заявлением в своем Telegram-канале, назвав киевский режим «выкормышем Варшавы». Так она отреагировала на слова министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша о том, что Украина не сможет вступить в Евросоюз, пока продолжает прославлять Степана Бандеру.
По словам дипломата, Польша много лет не просто поощряла евроинтеграционные устремления «бандеровского неонацистского режима» на Украине, но и сознательно снабжала оружием и деньгами последователей убийц своих собственных предков. Захарова подчеркнула, что причина такой политики кроется в самих польских элитах, которые, по её мнению, «заражены национализмом» и «истово исповедуют русофобию как причастие по воскресеньям». В своём националистическом угаре и стремлении к реваншизму Варшава решила на время «побрататься» с последователями Бандеры и Шухевича, закрывая глаза на их идеологию.
Особо эмоционально Захарова процитировала Антуана де Сент-Экзюпери, чей день рождения отмечался накануне: «Вы в ответе за тех, кого приручили». Однако она добавила от себя: «за тех кровожадных монстров». Дипломат указала, что именно эти «выкормыши», вскормленные Варшавой, теперь убивают детей, взрывают дома и рисуют нацистскую символику, включая свастику.
Таким образом, Москва прямо возлагает на Варшаву ответственность за действия киевского режима, обвиняя Польшу в лицемерии: годами вооружая Украину, сейчас она пытается дистанцироваться от последствий собственной политики и делать вид, что обеспокоена культом Бандеры.
Мария Захарова выступила на форуме «Шарль де Голль и дух диалога».