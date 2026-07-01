США подтвердили приверженность переговорам с Ираном

Как следует из публикации, участники обсудили ход переговоров между США и Ираном, а также меры, направленные на укрепление региональной безопасности и стабильности. Отдельной темой стало прекращение огня в Ливане.
Премьер-министр Катара заявил, что власти страны продолжат посреднические усилия и будут оказывать поддержку всем направлениям переговорного процесса.
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Катар 30 июня. Ранее в МИД Катара сообщили, что проведение переговоров между США и Ираном на высоком уровне в Дохе не запланировано. По данным телеканала «Аль-Арабия», встречи делегаций двух стран могут состояться 1 июля, однако они будут проходить в непрямом формате.