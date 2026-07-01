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США подтвердили приверженность переговорам с Ираном

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер провели встречу с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани. В ходе переговоров стороны подтвердили намерение Вашингтона продолжать диалог с Тегераном для заключения всеобъемлющего мирного соглашения.

Источник: Reuters

«Два американских посланника выразили признательность США за роль Катара в партнерстве с Пакистаном в содействии ведению переговоров, подчеркнув приверженность Соединенных Штатов продолжению переговорного процесса», — говорится в заявлении МИД Катара, опубликованном в соцсети X.

Как следует из публикации, участники обсудили ход переговоров между США и Ираном, а также меры, направленные на укрепление региональной безопасности и стабильности. Отдельной темой стало прекращение огня в Ливане.

Премьер-министр Катара заявил, что власти страны продолжат посреднические усилия и будут оказывать поддержку всем направлениям переговорного процесса.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Катар 30 июня. Ранее в МИД Катара сообщили, что проведение переговоров между США и Ираном на высоком уровне в Дохе не запланировано. По данным телеканала «Аль-Арабия», встречи делегаций двух стран могут состояться 1 июля, однако они будут проходить в непрямом формате.

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