Трамп заработал около $1,2 млрд на своих криптовалютных проектах

Отмечается, что Трамп получил более $500 млн от своей компании World Liberty Financial, занимающейся продажей новых криптовалютных продуктов. Еще одна связанная с ним компания CIC Digital LLC получила более $600 млн от продажи виртуальных «мемных» монет с изображением лица Трампа. Вторым значимым источником дохода стали объекты недвижимости. В 2025 году недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах принесла бизнесу Трампа $10,4 млн. Строительство объекта в Саудовской Аравии застройщиком, близким к семье Трампа, принесло $9 млн. Еще два объекта в Румынии и Катаре позволили получить по $5 млн каждый. Наконец, доход от поместья Мар-а-Лаго во Флориде составил $77 млн, что на 50% больше 2024 года, когда Трамп не был президентом.