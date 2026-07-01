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Рютте: Украина должна быть как можно сильнее перед переговорами с Россией

Генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что перед тем, как начнутся переговоры России и Украины, альянсу нужно поддерживать Киев и убедиться, что украинская сторона будет как можно сильнее.

Генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что перед тем, как начнутся переговоры России и Украины, альянсу нужно поддерживать Киев и убедиться, что украинская сторона будет как можно сильнее.

«То, что мы можем сделать, это поддерживать Украину в этой борьбе и убедиться, что она будет как можно сильнее, когда эти переговоры начнутся в один прекрасный день. (Президент России Владимир. — “Ъ”) Путин должен решить, хочет он приехать или нет», — сказал господин Рютте в разговоре с Financial Times.

Украина начала показывать успехи в конфликте с Россией, которые в том числе признал президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком альянса в Белом доме, отметил генсек НАТО.

23 июня президент России Владимир Путин заявил о готовности к диалогу с Украиной на базе стамбульских соглашений, к которым стороны пришли в 2022 году. Они включали в себя предварительные условия и принципы прекращения огня, в том числе нейтральный статус Украины и обеспечение гарантий ее безопасности.

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