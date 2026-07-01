Рютте: Украина должна быть как можно сильнее перед переговорами с Россией

«То, что мы можем сделать, это поддерживать Украину в этой борьбе и убедиться, что она будет как можно сильнее, когда эти переговоры начнутся в один прекрасный день. (Президент России Владимир. — “Ъ”) Путин должен решить, хочет он приехать или нет», — сказал господин Рютте в разговоре с Financial Times.