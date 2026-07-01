Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США перебросили 12 истребителей на авиабазу в Саудовской Аравии

ВВС США перебросили на авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии 12 истребителей F-16C Fighting Falcon. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).

ВВС США перебросили на авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии 12 истребителей F-16C Fighting Falcon. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).

Самолеты совершили беспосадочный перелет на Ближний Восток с итальянской авиабазы Авиано. Дозаправку истребителей в воздухе обеспечивали американские воздушные танкеры KC-46 и KC-135.

По информации Army Recognition, в середине июня США также направили из Великобритании на Ближний Восток 18 истребителей пятого поколения F-35A. Они пополнили группировку на иорданской авиабазе Муваффак Салти, где к началу конфликта с Ираном уже находилось 30 аналогичных самолетов.

Сейчас общая группировка американской тактической авиации в ближневосточном регионе составляет около 300 самолетов, размещенных на базах в Иордании, Израиле, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ, а также на двух авианосцах в Аравийском море.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше