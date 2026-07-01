США перебросили 12 истребителей на авиабазу в Саудовской Аравии

ВВС США перебросили на авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии 12 истребителей F-16C Fighting Falcon. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).
Самолеты совершили беспосадочный перелет на Ближний Восток с итальянской авиабазы Авиано. Дозаправку истребителей в воздухе обеспечивали американские воздушные танкеры KC-46 и KC-135.
По информации Army Recognition, в середине июня США также направили из Великобритании на Ближний Восток 18 истребителей пятого поколения F-35A. Они пополнили группировку на иорданской авиабазе Муваффак Салти, где к началу конфликта с Ираном уже находилось 30 аналогичных самолетов.