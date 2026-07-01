В Уфе появится памятник Константину Толкачеву

В частности, имя Толкачева будет присвоено Уфимскому юридическому институту МВД России и спортивной школе «Юность» в Янаульском районе. Также запланирован выпуск документального фильма о его жизни и деятельности. На здании Госсобрания появится мемориальная доска, а рядом с ним установят памятник; мемориальный комплекс появится на Южном кладбище Уфы.