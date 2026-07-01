В Уфе появится памятник Константину Толкачеву

В частности, имя Толкачева будет присвоено Уфимскому юридическому институту МВД России и спортивной школе «Юность» в Янаульском районе. Также запланирован выпуск документального фильма о его жизни и деятельности. На здании Госсобрания появится мемориальная доска, а рядом с ним установят памятник; мемориальный комплекс появится на Южном кладбище Уфы.
Кроме того, будут учреждены ежегодные научно-практические конференции «Толкачевские чтения», изданы научные труды Константина Толкачева. Парламенту республики предложено учредить премию его имени «За вклад в развитие законодательства и парламентаризма» и создать постоянную экспозицию в музее истории парламента.
Администрации Уфы рекомендовано рассмотреть возможность назвать одну из улиц в честь Толкачева и установить мемориальную доску на доме, где он жил.
Напомним, в ночь на 4 мая 2026 года на 74-м году жизни умер председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. Радий Хабиров выразил соболезнования родным и близким. 6 мая Константина Толкачева проводили в последний путь.
13 мая Салават Хусаинов был назначен исполняющим обязанности спикера парламента Башкирии.