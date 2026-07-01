Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Бахрейна

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Бахрейна Абдель Латыфом Аз-Зайяни. В ходе беседы обсуждалась текущая ситуация в зоне Персидского залива, а также необходимость соблюдения меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.
Стороны подчеркнули важность неукоснительного выполнения всеми вовлеченными сторонами условий этого меморандума, который направлен на прекращение военного конфликта в регионе. Кроме того, Лавров и Аз-Зайяни подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении российско-бахрейнского сотрудничества в различных областях, включая торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи.
Эти переговоры свидетельствуют о стремлении обеих стран к поддержанию стабильности в регионе и развитию двусторонних отношений.
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