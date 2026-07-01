Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Бахрейна

Стороны подчеркнули важность неукоснительного выполнения всеми вовлеченными сторонами условий этого меморандума, который направлен на прекращение военного конфликта в регионе. Кроме того, Лавров и Аз-Зайяни подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении российско-бахрейнского сотрудничества в различных областях, включая торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи.