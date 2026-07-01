Вэнс назвал «раздражающую» тактику Ирана в переговорах с США

Отрицание иранской стороной переговоров, которые идут между Ираном и США на техническом уровне, является «раздражающей» риторической тактикой Тегерана, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в эфире The Michael Knowles Show.
«Меня одновременно поражает и раздражает в иранцах то, что они говорят: “Нет, нет, мирных переговоров нет”, хотя между Соединенными Штатами и Ираном ведутся технические переговоры по мирному соглашению», — сказал Вэнс.
Вице-президент добавил, что этой «персидской риторической тактики» не понимает.
30 июня спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли в Доху для переговоров на высоком уровне. При этом иранская сторона заявила, что с американцами у них встреча не запланирована, переговорщики будут встречаться с катарскими посредниками. При этом Трамп, анонсируя встречу 29 июня, заявил, что она состоится по просьбе Ирана. CNN тоже сообщал, что в Дохе Уиткофф и Кушнер также должны были встретиться с представителями Ирана.
«Никакая встреча на каком-либо уровне с американской стороной не запланирована на ближайшие дни», — заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи (цитата по Reuters).
По данным Bloomberg, в Катаре американцы провели «позитивные переговоры» с региональными лидерами. Агентство отмечает, что технические переговоры с Ираном продвигаются вперед, так как страны стремятся ослабить напряженность после недавних нападений.
Пресс-служба МИД Катара сообщила, что американцы на встрече с катарской стороной подчеркнули «приверженность Соединенных Штатов продолжению переговорного процесса и поддержке дипломатических усилий».
18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий прекращение огня на два месяца, что открыло переговоры по окончательной сделке. Однако переговорный фон осложнил обмен ударами между сторонами. The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп тем не менее вместо продолжения масштабных боев избрал дипломатию.
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