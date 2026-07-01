Вэнс назвал «раздражающую» тактику Ирана в переговорах с США

30 июня спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли в Доху для переговоров на высоком уровне. При этом иранская сторона заявила, что с американцами у них встреча не запланирована, переговорщики будут встречаться с катарскими посредниками. При этом Трамп, анонсируя встречу 29 июня, заявил, что она состоится по просьбе Ирана. CNN тоже сообщал, что в Дохе Уиткофф и Кушнер также должны были встретиться с представителями Ирана.