Косачёв призвал серьёзно относиться к угрозам Зеленского в адрес Белоруссии

Отдельно он напомнил о событиях 2020 года в Белоруссии, заявив, что тогда попытки дестабилизации, по его мнению, были «привнесены извне» и завершились неудачей. Сенатор отметил, что республика сохранила устойчивость, а любые новые попытки давления, как он считает, также не приведут к результату. Также Косачёв подчеркнул, что в случае военной агрессии Киева против Белоруссии Россия и Белоруссия ответят совместно.