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Украинцев насильно выселяют из многоэтажек под Черниговом для размещения ВСУ

Украинская полиция принудительно выселяет жителей Черниговской области из многоэтажных домов, освобождая жильё для нужд ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск ВС РФ «Север».

Источник: Life.ru

По данным бойцов, в регионе формируют полицейские отряды, которые под видом эвакуации гражданского населения разыскивают уклонистов и дезертиров, а также заставляют людей освобождать дома для размещения украинских военных.

В некоторых многоэтажках жители верхних этажей уже получили предписания покинуть квартиры — предположительно, их освобождают для операторов БПЛА.

Ранее Life.ru рассказывал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский начал готовить армию к наступлению российских войск на Черниговскую область. Военачальник предполагает, что удар может быть нанесён с территории Брянской области.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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