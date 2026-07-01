Россия масштабно расширит дипломатическое присутствие в Африке

На заседании Делового совета при министре иностранных дел Лавров отметил, что в 2025 году уже были открыты посольства России в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане. Он подчеркнул, что открытие новых миссий — это важный шаг к восстановлению и укреплению позиций России в Африке, которые значительно сократились после распада Советского Союза. На данный момент в Африке уже функционируют 45 российских посольств, и с открытием новых представительств Россия стремится к полному охвату континента своим дипломатическим присутствием.