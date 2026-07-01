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Россия масштабно расширит дипломатическое присутствие в Африке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о планах открытия новых дипломатических представительств в четырех африканских странах: Гамбии, Либерии, Того и Союзе Коморских Островов. Это решение является частью более широкой стратегии России по укреплению своих отношений с африканскими государствами и расширению дипломатического присутствия на континенте.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о планах открытия новых дипломатических представительств в четырех африканских странах: Гамбии, Либерии, Того и Союзе Коморских Островов. Это решение является частью более широкой стратегии России по укреплению своих отношений с африканскими государствами и расширению дипломатического присутствия на континенте.

На заседании Делового совета при министре иностранных дел Лавров отметил, что в 2025 году уже были открыты посольства России в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане. Он подчеркнул, что открытие новых миссий — это важный шаг к восстановлению и укреплению позиций России в Африке, которые значительно сократились после распада Советского Союза. На данный момент в Африке уже функционируют 45 российских посольств, и с открытием новых представительств Россия стремится к полному охвату континента своим дипломатическим присутствием.

Лавров также указал, что расширение дипломатического присутствия будет способствовать не только укреплению политических связей, но и развитию торгово-экономического сотрудничества. В рамках этой стратегии Россия планирует увеличить число торговых представительств на континенте, что создаст новые возможности для бизнеса и инвестиций в регионе. В частности, ожидается, что к концу 2026 года российские торговые представительства будут действовать в 15 странах Африки.

Таким образом, открытие новых дипломатических миссий подчеркивает растущее значение Африки в международной политике и стремление России к активному участию в делах континента, что открывает новые горизонты для сотрудничества и взаимодействия.

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