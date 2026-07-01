Главные новости к утру 1 июля 2026 года

Сборная Франции пробилась в ⅛ финала чемпионата мира по футболу, обыграв команду Швеции. Матч прошел в Ист-Ратерфорде (Нью-Джерси, США) и завершился 3:0. В составе победителей голы на счету у Килиана Мбаппе и у Брэдли Баркола. Французы не проигрывают шведам на крупных турнирах с 2017 года.