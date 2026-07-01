Главные новости к утру 1 июля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 1 июля 2026.
США подтвердили приверженность переговорам с Ираном
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер провели встречу с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани. В ходе переговоров стороны подтвердили намерение Вашингтона продолжать диалог с Тегераном для заключения всеобъемлющего мирного соглашения.
РФ закрыла несколько погранпереходов через границу с Прибалтикой и Финляндией
Правительство РФ утвердило перечень железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу, работа которых прекращается 1 июля. В перечень вошли пункты пропуска Санкт-Петербург — Финляндский, Выборг, Вяртсиля, Люття, Светогорск на границе с Финляндией, Печоры-Псковские на границе с Эстонией, а также Пыталово Псковской области на границе с Латвией.
Автобус с 27 детьми опрокинулся в Красноярском крае
Автобус с 27 детьми опрокинулся в Минусинском округе Красноярского края. Автобус вез несовершеннолетних пассажиров из детского лагеря по автодороге «Саяны». В результате ДТП пострадали два человека. По предварительным данным, травмы получили женщина и 15-летний подросток.
Космонавты NASA провели ремонт МКС в открытом космосе
Американские космонавты Кристофер Уильямс и Джессика Меир вернулись на борт Международной космической станции (МКС) из открытого космоса, где находились 7,5 часов. Они провели ремонт канадского дистанционного манипулятора Canadarm2. Как сообщило NASA, подобные технические работы стали стандартной практикой для робототехники.
Сборная Франции обыграла Швецию и вышла в ⅛ финала ЧМ-2026
Сборная Франции пробилась в ⅛ финала чемпионата мира по футболу, обыграв команду Швеции. Матч прошел в Ист-Ратерфорде (Нью-Джерси, США) и завершился 3:0. В составе победителей голы на счету у Килиана Мбаппе и у Брэдли Баркола. Французы не проигрывают шведам на крупных турнирах с 2017 года.