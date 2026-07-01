Обломки беспилотника повредили ЛЭП в Пензенской области

Обломки беспилотника повредили линии электропередачи (ЛЭП) в Пензенской области. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.
По данным губернатора, силы ПВО сбили один беспилотник. Его обломки повредили ЛЭП и упали на недостроенное здание. Обошлось без пострадавших.
Ночью Росавиация сообщила, что в аэропорту Пензы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.
Накануне ночью, 30 июня, над российскими регионами уничтожили 419 беспилотников. 61 из них сбили на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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