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Обломки беспилотника повредили ЛЭП в Пензенской области

Обломки беспилотника повредили линии электропередачи (ЛЭП) в Пензенской области.

Источник: РБК

Обломки беспилотника повредили линии электропередачи (ЛЭП) в Пензенской области. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.

По данным губернатора, силы ПВО сбили один беспилотник. Его обломки повредили ЛЭП и упали на недостроенное здание. Обошлось без пострадавших.

Ночью Росавиация сообщила, что в аэропорту Пензы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

Накануне ночью, 30 июня, над российскими регионами уничтожили 419 беспилотников. 61 из них сбили на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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