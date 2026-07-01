Мэр Иркутска принял участие в рабочей встрече в Администрации Президента РФ

«Мы на местах делаем все, чтобы выполнить социальные обязательства перед людьми, ищем резервы, чтобы не сорвать нацпроекты и госпрограммы. Так, например, начиная с 2020 года мы ввели в эксплуатацию 13 социальных объектов. Сегодня в стадии строительства находятся еще пять, в стадии проектирования — восемь. На семь, среди которых детские сады и спортивные сооружения, уже получены положительные заключения экспертизы. При условиях достаточного финансирования мы готовы их реализовать. Несмотря на сложное, переломное время для России, необходимо продолжать реализацию стратегических проектов в сферах, которые напрямую касаются комфорта и благополучия горожан», — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.