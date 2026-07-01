Мэр Иркутска принял участие в рабочей встрече в Администрации Президента РФ

В Администрации Президента РФ состоялась рабочая встреча заместителя начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгения Грачева с руководителями всероссийских и межрегиональных ассоциаций муниципальных образований.
Участниками встречи стали представители 15 организаций, представляющих интересы органов местного самоуправления. Мэр Иркутска Руслан Болотов представлял Ассоциацию сибирских и дальневосточных городов.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, центральной темой обсуждения стали механизмы поддержки муниципалитетов, а также создание эффективной системы взаимодействия между главами городов и федеральным центром.
Евгений Грачев подчеркнул, что общая задача — выстроить такую систему партнерства между всеми уровнями власти, чтобы инициативы муниципалитетов получали государственную поддержку. Он также отметил ключевую роль руководителей ассоциаций в этих процессах: «Вы помогаете агрегировать лучшие практики, выявлять типовые барьеры и транслировать их на экспертных площадках, чтобы совместными усилиями мы могли донастраивать систему».
Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева добавила, что встречи в подобном формате на площадках ВАРМСУ уже доказали свою эффективность.
«Именно в прямом, предметном разговоре рождаются решения, которые впоследствии работают на местах: снимаются барьеры, находятся инструменты под конкретные задачи территорий, формируются понятные алгоритмы действий. По итогам таких встреч меняются подходы к системе управления, главы внедряют на своих территориях успешные практики коллег, объединяются для реализации новых проектов», — подчеркнула Ирина Гусева.
Участники встречи также обсудили реализацию Федерального закона № 33-ФЗ, вопросы укрепления финансовой самостоятельности муниципалитетов, подготовки кадров для муниципальной службы, поддержки участников специальной военной операции и их семей и другие вопросы.
«Мы на местах делаем все, чтобы выполнить социальные обязательства перед людьми, ищем резервы, чтобы не сорвать нацпроекты и госпрограммы. Так, например, начиная с 2020 года мы ввели в эксплуатацию 13 социальных объектов. Сегодня в стадии строительства находятся еще пять, в стадии проектирования — восемь. На семь, среди которых детские сады и спортивные сооружения, уже получены положительные заключения экспертизы. При условиях достаточного финансирования мы готовы их реализовать. Несмотря на сложное, переломное время для России, необходимо продолжать реализацию стратегических проектов в сферах, которые напрямую касаются комфорта и благополучия горожан», — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.
Читайте также:
Иркутск вышел во второй тур Всероссийского конкурса «Города для детей».
Мэр Иркутска выступил с докладом о ситуации в местном самоуправлении на площадке АСДГ.