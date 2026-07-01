МИД России: ООН не ответил «по существу» на удар по Старобельску

«До настоящего времени все письма, которые мы получали от генерального секретаря, были, к сожалению, очень разочаровывающими, поскольку не содержали ответов по существу», — сказал он «Известиям». По его словам, ООН не признает удары по гражданской инфраструктуре верифицированными, если о них сообщают российские власти или журналисты.