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МИД России: ООН не ответил «по существу» на удар по Старобельску

В Москве не получили внятного ответа от Организации объединенных наций (ООН) по материалам об атаке ВСУ на колледж в Старобельске. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Алимов.

В Москве не получили внятного ответа от Организации объединенных наций (ООН) по материалам об атаке ВСУ на колледж в Старобельске. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Алимов.

«До настоящего времени все письма, которые мы получали от генерального секретаря, были, к сожалению, очень разочаровывающими, поскольку не содержали ответов по существу», — сказал он «Известиям». По его словам, ООН не признает удары по гражданской инфраструктуре верифицированными, если о них сообщают российские власти или журналисты.

ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию профессионального колледжа Луганского педуниверситета в Старобельске 22 мая. Погиб 21 человек, несколько десятков пострадали.

В начале июня Александр Алимов передал главе информцентра ООН в Москве Владимиру Кузнецову фото- и видеоматериалы с места ЧП. В МИД России подчеркивали готовность обеспечить приезд делегации организации в Старобельск. 22 июня ООН запросила дополнительную информацию: данные об использовании оружия, времени атаки, последовательности ударов.

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