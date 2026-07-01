Встреча Мухриддина и Рубио: о чем договорились Таджикистан и США

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, министры подтвердили взаимный интерес к укреплению таджикско-американского партнерства. В основе этого процесса лежат принципы равноправия, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества.
На встрече затронули перспективы торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Речь шла об увеличении объемов взаимной торговли, улучшении инвестиционного климата и привлечении американских компаний к проектам в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре и цифровой экономике.
Главы дипломатических ведомств обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности. Они подтвердили готовность совместно бороться с терроризмом, экстремизмом и транснациональной преступностью. Также стороны подчеркнули важность стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии.
В ходе встречи главы дипведомств обсудили вопросы региональной безопасности. Стороны подтвердили, что готовы совместно противодействовать терроризму, экстремизму и транснациональной преступности. Отдельно участники переговоров подчеркнули значение стабильности и устойчивого развития для Центральной Азии.
В МИД Таджикистана добавили, что по итогам консультаций страны заявили о намерении продолжать развивать двустороннее сотрудничество. В фокусе внимания остаются экономика, региональная безопасность, а также координация действий в рамках международных и региональных организаций.