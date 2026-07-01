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Встреча Мухриддина и Рубио: о чем договорились Таджикистан и США

В Вашингтоне состоялись переговоры главы МИД Таджикистана Сироджиддина Мухриддина и госсекретаря США Марко Рубио. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, региональную безопасность и расширение экономических связей, сообщил МИД республики.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, министры подтвердили взаимный интерес к укреплению таджикско-американского партнерства. В основе этого процесса лежат принципы равноправия, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества.

На встрече затронули перспективы торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Речь шла об увеличении объемов взаимной торговли, улучшении инвестиционного климата и привлечении американских компаний к проектам в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре и цифровой экономике.

Главы дипломатических ведомств обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности. Они подтвердили готовность совместно бороться с терроризмом, экстремизмом и транснациональной преступностью. Также стороны подчеркнули важность стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии.

В МИД Таджикистана добавили, что в Вашингтоне также завершился 10-й раунд ежегодных политических консультаций между республикой и США. Таджикскую делегацию возглавил Мухриддин, американскую сторону представлял помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Пол Капур.

В ходе встречи главы дипведомств обсудили вопросы региональной безопасности. Стороны подтвердили, что готовы совместно противодействовать терроризму, экстремизму и транснациональной преступности. Отдельно участники переговоров подчеркнули значение стабильности и устойчивого развития для Центральной Азии.

В МИД Таджикистана добавили, что по итогам консультаций страны заявили о намерении продолжать развивать двустороннее сотрудничество. В фокусе внимания остаются экономика, региональная безопасность, а также координация действий в рамках международных и региональных организаций.

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