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И. Метшин: «Спасибо за ваши бессмертные подвиги, за бесценный вклад в процветание Казани, Татарстана и всей нашей страны!»

Мэр Казани поздравил ветеранов боевых действий с памятной датой.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил ветеранов боевых действий с памятной датой.

"Поздравляю вас с Днем ветеранов боевых действий!

Мы помним и чтим каждого героя, с честью прошедшего через огонь сражений, отдавшего жизнь и здоровье, защищая мир и будущее нашей Родины. Своими ратными подвигами, мужеством, стойкостью и самоотверженностью вы укрепили мощь и славу нашего государства, навечно вписав свои имена в историю. За вашими плечами — ставшая образцом твердости духа безупречная служба во имя главных ценностей человечества — свободы, справедливости, равенства.

Казань по праву гордится своими героями, являющимися опорой для города и его жителей. А Год воинской и трудовой доблести, объявленный в Республике Татарстан, подчеркивает важность подвига каждого из вас, ведь ваша верность присяге и беззаветная любовь к Отчизне служат нравственным ориентиром для тех, кто сегодня отстаивает интересы России на передовой специальной военной операции, сражается за мир в наших домах, за идеалы, заложенные нашими мудрыми предками. Ваше активное участие в жизни города помогает воспитывать достойных патриотов, осознающих ответственность за родную землю.

Спасибо за ваши бессмертные подвиги, за бесценный вклад в процветание Казани, Татарстана и всей нашей страны!

Искренне желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Пусть вас окружают забота родных, тепло близких вашему сердцу людей, а вокруг царят мир и согласие. Счастья вам и благополучия!" — говорится в поздравлении.