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Захарова обвинила западные СМИ в игнорировании жертв киевского режима

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что западные СМИ уделяют внимание неисправности кондиционера у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, игнорируя при этом гибель мирных граждан от действий киевского режима, который, по её словам, финансируется Брюсселем.

Источник: РИА "Новости"

«Они не видят крупнейших, чудовищных, не просто скандалов, а трагедий, которые исходят от Брюсселя. Но при этом западные средства массовой информации начинают копаться и возиться вокруг кондиционера. Мощно, да? То есть подождите, из-за действий Брюсселя гибнут дети, есть их фамилии, имена, фотографии, — отметила она. — Ни одной статьи не вышло полноценной, ни одного интервью не было взято на этот счет. Но кондиционер у Урсулы фон дер Ляйен их забавляет. Они действительно готовы из этого раздувать скандал. А почему? А потому что, опять же, нужно увести взгляд от реальной проблемы и вот на этот манок или вот на эту как бы псевдоцель пустить ложный след. Все».

Как подчеркнула Захарова, действия киевского режима в отношении гражданского населения на протяжении длительного времени остаются без должного внимания западной прессы.

«Вы можете себе представить, столько лет киевский режим и с [бывшим президентом Украины Петром] Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), и уж тем более со всеми этими яценюками, тягнебоками и так далее, и уж тем более с [Владимиром] Зеленским мучают людей, гражданское население, мирных жителей, убивают их, истязают их. Нет, это неинтересно. На чьи же деньги они это делают? На брюссельские», — отметила Захарова.

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