«Они не видят крупнейших, чудовищных, не просто скандалов, а трагедий, которые исходят от Брюсселя. Но при этом западные средства массовой информации начинают копаться и возиться вокруг кондиционера. Мощно, да? То есть подождите, из-за действий Брюсселя гибнут дети, есть их фамилии, имена, фотографии, — отметила она. — Ни одной статьи не вышло полноценной, ни одного интервью не было взято на этот счет. Но кондиционер у Урсулы фон дер Ляйен их забавляет. Они действительно готовы из этого раздувать скандал. А почему? А потому что, опять же, нужно увести взгляд от реальной проблемы и вот на этот манок или вот на эту как бы псевдоцель пустить ложный след. Все».