В Казахстане готовят изменения в законы о свободе слова, информации и мирных собраниях

«В целях приведения законодательства в соответствие с требованиями Конституции разрабатываются поправки еще в 18 законов. В частности, планируется внести законодательные изменения, касающиеся свободы слова и распространения информации, деятельности религиозных организаций, проведения мирных собраний, поддержки волонтерской деятельности, благотворительности, культуры, кинематографии, а также иных вопросов, прямо вытекающих из Конституции», — сказала Балаева на заседании правительства в среду.