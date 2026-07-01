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В Казахстане готовят изменения в законы о свободе слова, информации и мирных собраниях

Астана. 1 июля. КазТАГ — Алена Субботина. В Казахстане разрабатывают поправки еще в 18 законов для приведения законодательства в соответствие с требованиями новой Конституции, сообщила заместитель премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева.

Источник: Reuters

«В целях приведения законодательства в соответствие с требованиями Конституции разрабатываются поправки еще в 18 законов. В частности, планируется внести законодательные изменения, касающиеся свободы слова и распространения информации, деятельности религиозных организаций, проведения мирных собраний, поддержки волонтерской деятельности, благотворительности, культуры, кинематографии, а также иных вопросов, прямо вытекающих из Конституции», — сказала Балаева на заседании правительства в среду.

Министр добавила, что в соответствии с конституционными изменениями поправки уже внесены в три закона: по вопросам Национального архивного фонда и архивов, общественных советов и доступа к информации.