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В Киеве раскрыли, что Залужный ответил Зеленскому об участии в выборах

Поводом для вызова Залужного в Киев стала отставка британского премьера. На вопрос об участии в президентской гонке через несколько месяцев бывший главком ВСУ ответил: «Да. Буду».

Источник: AP 2024

Посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный сообщил президенту Владимиру Зеленскому о намерении участвовать в президентских выборах. Об этом пишет «Украинская правда» (УП) со ссылкой на источники.

Поводом для вызова Залужного стала отставка британского премьера Кира Стармера, но встреча состоялась только из-за прояснения вопроса с выборами, отмечает УП. Украинский лидер рассказал, что следует избежать рисков, которые будет нести их противостояние на выборах.

Как выяснило издание, Зеленский спросил Залужного: «Если выборы состоятся осенью, будете ли вы баллотироваться?».

«Да. Буду», — ответил тот.

После этого встреча еще продолжалась какое-то время, но Зеленский не предлагал Залужному иных вариантов карьерного пути.

По данным УП, Залужный объяснил Зеленскому, что никогда не хотел становиться политиком, но «многие люди возлагают на него свои надежды» и нельзя «пренебречь их доверием».

Вскоре после этой встречи к экс-главкому ВСУ направились секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров и руководитель фракции украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Они заявили о возможном общественном расколе, рисках для страны и указали на «опасность конфликтной кампании». Однако ответ Залужного не изменился.

В феврале Financial Times сообщила, что Украина начала планировать президентские выборы, которые должны пройти вместе с референдумом по поводу мирного соглашения с Россией. Газета отмечает, что планы появились после призыва президента США Дональда Трампа к проведению выборов в стране.

В начале марта Зеленский заявил, что выборы пройдут только после окончания конфликта с Россией, а не во время перемирия. «И я совсем не уверен, что буду баллотироваться. Я посмотрю, чего хотят украинцы», — добавил он.

Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что сейчас Москва рассматривает Зеленского как «де-факто главу режима» на Украине и в этом качестве российская сторона готова с ним встречаться. Однако документы о мире должны быть подписаны с легитимными представителями власти, подчеркивал президент России Владимир Путин.

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