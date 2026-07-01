Представитель российского МИД Мария Захарова в ходе выступления на радио Sputnik дала оценку недавнему происшествию в брюссельской штаб-квартире Еврокомиссии. Речь идёт о ситуации, которая вызвала широкий резонанс среди сотрудников ведомства.
Суть инцидента сводится к тому, что в период сильной жары систему охлаждения отключили на нижних этажах — с 1-го по 7-й. При этом в кабинетах высшего руководства, включая офис председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, кондиционеры продолжали функционировать в обычном режиме.
Комментируя этот факт, Мария Захарова иронично заметила, что для брюссельского начальства подобный подход является привычным: они будто восседают на троне, считая себя исключительными, а их со всех сторон обдувают опахалами.
Изначально об отключении кондиционеров в здании стало известно после публикации материала Politico. Журналисты рассказали о том, как рядовые работники Еврокомиссии, оставшиеся без прохлады при температуре воздуха 34 градуса, окрестили случившееся «феодализмом» и «позором». Их возмущение вызвало явное неравенство в условиях труда.
Накануне в Бельгии был зафиксирован новый суточный рекорд для 25 июня — столбик термометра поднялся до отметки 34,2 градуса. Именно в эту погоду сотрудники низших этажей оказались лишены возможности охладиться, тогда как руководство сохранило доступ к кондиционированию.
Европа открывает окно в… Европу: что происходит с кондиционерами, пока на континенте стоит небывалая жара.
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