Захарова назвала кондиционер фон дер Ляйен «опахалом для сюзерена»

Суть инцидента сводится к тому, что в период сильной жары систему охлаждения отключили на нижних этажах — с 1-го по 7-й. При этом в кабинетах высшего руководства, включая офис председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, кондиционеры продолжали функционировать в обычном режиме.