Новая Конституция Республики Казахстан официально вступила в силу

Основной закон, принятый на республиканском референдуме 15 марта, вступил в силу, а Конституция 1995 года прекратила свое действие, передает DKNews.kz.
Это одно из самых масштабных изменений в государственном устройстве страны за последние десятилетия. Новая Конституция не только обновляет систему власти, но и закрепляет новые права граждан, расширяет конституционные гарантии и определяет стратегический курс развития Казахстана на годы вперед.
Начался новый этап конституционного развития.
В Конституционном Суде называют вступление нового Основного закона историческим этапом для страны.
Документ закрепляет обновленную конституционную модель, основанную на верховенстве Конституции, усилении гарантий прав и свобод человека, расширении участия граждан в управлении государством и повышении ответственности государственных органов.
При этом неизменными остаются фундаментальные основы государства: суверенитет, независимость, унитарное устройство, территориальная целостность и форма правления Республики Казахстан.
Какие принципы впервые закреплены в Конституции.
Новый Основной закон значительно расширил перечень базовых принципов деятельности государства.
Теперь на конституционном уровне закреплены:
защита суверенитета и независимости; соблюдение прав и свобод человека; верховенство закона и общественного порядка; укрепление общенационального единства; повышение благосостояния народа; развитие ответственного и созидательного патриотизма; поддержка общественного диалога; продвижение ценностей труда, знаний и прогресса; формирование высокой экологической культуры; сохранение историко-культурного наследия; поддержка национальной культуры.
Новый курс развития страны.
Впервые в истории Казахстана сама Конституция определяет стратегические ориентиры развития государства.
Ключевыми направлениями названы развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций. Именно эти сферы теперь рассматриваются как основа долгосрочного развития страны.
Верховенство Конституции стало безусловным.
Документ прямо закрепляет, что Конституция обладает высшей юридической силой и действует непосредственно на всей территории Казахстана.
Все законы и другие нормативные акты должны приниматься исключительно на основе Конституции и не могут ей противоречить.
Кроме того, конституционный статус получили положения о действии закона во времени. Теперь запрет на придание обратной силы законам, которые вводят новые обязанности, ухудшают положение граждан или усиливают ответственность, становится обязательным для всех государственных органов и должностных лиц.
Больше вопросов будут регулироваться конституционными законами.
Расширен перечень сфер, которые регулируются исключительно конституционными законами.
Среди них:
деятельность Қазақстан Халық Кеңесі; статус столицы; организация высших органов государственной власти; деятельность Конституционного Суда; судебная система; специальные правовые режимы; другие ключевые вопросы государственного устройства.
По мнению разработчиков реформы, это должно обеспечить большую стабильность правового регулирования.
Появился новый высший представительный орган народа.
Одним из главных нововведений стало учреждение Қазақстан Халық Кеңесі.
Орган получил право законодательной инициативы и должен стать дополнительным механизмом участия общества в формировании государственной политики.
Одновременно обновлена модель законодательной власти и перераспределены полномочия между государственными институтами.
Права человека получили новые гарантии.
Одним из наиболее заметных изменений стала новая модель защиты прав человека.
Ряд гарантий уголовного судопроизводства теперь закреплены не как принципы работы суда, а как неотъемлемые права каждого человека, обязательные для соблюдения с момента фактического ограничения свободы.
В Конституции закреплены:
право на защиту с момента фактического задержания; судебный контроль за ограничением свободы; запрет произвольного задержания; право хранить молчание и не свидетельствовать против себя и своих близких (так называемые «правила Миранды»); презумпция невиновности.
Что еще впервые появилось в Конституции.
В новой редакции Основного закона появились нормы, которых ранее в Конституции не было.
В частности, государство теперь обязано возмещать вред, причиненный незаконными действиями государственных органов и должностных лиц.
Также впервые закреплены:
право на защиту интеллектуальной собственности; гарантии цифровых прав; защита персональных данных; обеспечение цифровой безопасности; экологическая ответственность государства и граждан.
Конституционный Суд продолжит конституционный контроль.
После вступления новой Конституции в силу Конституционный Суд продолжит осуществлять конституционный контроль, обеспечивая верховенство Основного закона, защиту его высшей юридической силы и единообразное понимание конституционных ценностей.
В Конституционном Суде подчеркнули, что новая Конституция открывает новый этап развития государства.
«Вступление в силу новой Конституции знаменует начало нового этапа конституционного развития Республики Казахстан, в котором высшей ценностью государства остаются человек, его достоинство, права и свободы, а верховенство Конституции служит прочной основой устойчивого развития, законности и справедливости».
В завершение Конституционный Суд поздравил всех граждан Казахстана со вступлением в силу новой Конституции и началом нового этапа в истории страны.