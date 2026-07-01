FT узнала о просьбе аэропортов ЕС смягчить проверки на границе шенгенской зоны

Авторы обращения указывают, что в июле и августе турпоток в страны Европы должен вырасти почти на 40 млн человек и призывают ЕК подумать о том, с чем система воздушного транспорта столкнется в ближайшее время. В письме также подчеркивается, что возможность оперативно отменять работу системы цифрового контроля должна быть предусмотрена до тех пор, пока не наберется достаточно кадров для работы с ней.