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Россия делает из учений НАТО выводы для мер безопасности, заявили в МИД

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российская сторона делает из учений НАТО выводы, чтобы выработать меры по обеспечению своей безопасности, заявил РИА Новости департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Источник: © РИА Новости

Во вторник начались военно-морские учения Breeze с участием ВМФ Болгарии и НАТО.

Комментируя начало учений, Масленников указал, что российская сторона внимательно следит за подобными мероприятиями, анализирует их и делает выводы, в том числе в плане выработки дополнительных мер в целях обеспечения безопасности РФ.

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