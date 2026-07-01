Россия делает из учений НАТО выводы для мер безопасности, заявили в МИД

Комментируя начало учений, Масленников указал, что российская сторона внимательно следит за подобными мероприятиями, анализирует их и делает выводы, в том числе в плане выработки дополнительных мер в целях обеспечения безопасности РФ.
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