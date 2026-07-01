Беглов поздравил реставраторов Петербурга с профессиональным праздником

В своем обращении он отметил, что именно в Петербурге зародился праздник, который отмечается в день основания Ленинградской архитектурно-реставрационной мастерской, созданной 1 июля 1945 года. Реставрация памятников входит в число приоритетов культурной политики России, и по поручению Президента к 2030 году должно быть восстановлено не менее тысячи объектов культурного наследия.