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Депутаты Железногорска приняли участие в обсуждении концепции благоустройства сквера на проспекте Курчатова

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Проект благоустройства площадки на проспекте Курчатова, 54 «а» стал победителем голосования по программе «Формирование комфортной городской среды».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Проект благоустройства площадки на проспекте Курчатова, 54 «а» стал победителем голосования по программе «Формирование комфортной городской среды».

30 июня в библиотеке им. Горького прошел «Урбан-форум», где депутаты Совета депутатов ЗАТО Железногорск и кураторы проекта, а также жители города обсудили его концепцию. На форуме архитекторы представили свои идеи и вместе с горожанами они определили основные направления благоустройства.

Верхний ярус площадки предполагается восстановить в виде корта, чтобы вернуть ему историческую функцию. Нижний ярус станет многофункциональной зоной для волейбола и баскетбола. Также планируется создание пандусов, амфитеатра, сохранение зеленых насаждений и адаптация пространства для всех категорий граждан. Бюджет проекта составляет 27 миллионов рублей.

Совместная работа с жителями позволит создать проект, который полностью удовлетворит запросы каждого. Финальная версия концепции уже разрабатывается с учетом высказанных мнений, сообщает в МАХ Совет депутатов Железногорска.