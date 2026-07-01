Депутаты Железногорска приняли участие в обсуждении концепции благоустройства сквера на проспекте Курчатова

30 июня в библиотеке им. Горького прошел «Урбан-форум», где депутаты Совета депутатов ЗАТО Железногорск и кураторы проекта, а также жители города обсудили его концепцию. На форуме архитекторы представили свои идеи и вместе с горожанами они определили основные направления благоустройства.