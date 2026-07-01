Залужный решил стать президентом: что он сказал Зеленскому

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил Владимиру Зеленскому о намерении баллотироваться в президенты в случае проведения выборов. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.
По данным издания, Зеленский спросил Залужного: «Если выборы состоятся осенью, будете ли вы баллотироваться?». Залужный ответил утвердительно. Он заявил, что никогда не хотел становиться политиком, но «многие люди возлагают на него свои надежды» и он не может «пренебречь их доверием».
На фоне разговоров о возможных выборах на Украине социологи фиксируют значительное преимущество Залужного над Зеленским по уровню доверия населения. Согласно данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС) за май 2026 года, Залужному доверяют 73% украинцев, тогда как рейтинг Зеленского составляет 61%.
Полномочия Зеленского на посту президента Украины истекли 20 мая 2024 года. Однако выборы были отложены под предлогом военного положения. В начале 2025 года президент США Дональд Трамп призвал Украину провести выборы и назвал Зеленского «диктатором».