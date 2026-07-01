Залужный решил стать президентом: что он сказал Зеленскому

По данным издания, Зеленский спросил Залужного: «Если выборы состоятся осенью, будете ли вы баллотироваться?». Залужный ответил утвердительно. Он заявил, что никогда не хотел становиться политиком, но «многие люди возлагают на него свои надежды» и он не может «пренебречь их доверием».