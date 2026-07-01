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Залужный решил стать президентом: что он сказал Зеленскому

Залужный сообщил Зеленскому о намерении баллотироваться в президенты.

Источник: Комсомольская правда

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил Владимиру Зеленскому о намерении баллотироваться в президенты в случае проведения выборов. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По данным издания, Зеленский спросил Залужного: «Если выборы состоятся осенью, будете ли вы баллотироваться?». Залужный ответил утвердительно. Он заявил, что никогда не хотел становиться политиком, но «многие люди возлагают на него свои надежды» и он не может «пренебречь их доверием».

На фоне разговоров о возможных выборах на Украине социологи фиксируют значительное преимущество Залужного над Зеленским по уровню доверия населения. Согласно данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС) за май 2026 года, Залужному доверяют 73% украинцев, тогда как рейтинг Зеленского составляет 61%.

Полномочия Зеленского на посту президента Украины истекли 20 мая 2024 года. Однако выборы были отложены под предлогом военного положения. В начале 2025 года президент США Дональд Трамп призвал Украину провести выборы и назвал Зеленского «диктатором».

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