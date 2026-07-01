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Эксперт объяснил, почему мир между США и Ираном не будет долгим

Директор Института Китая и современной Азии (ИКСА РАН) Кирилл Бабаев оценил нынешнее перемирие между США и Ираном как временную меру. В беседе с NEWS.ru он объяснил свою позицию тем, что Вашингтону так и не удалось добиться смены власти в Тегеране.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Я убежден, что текущее перемирие временно. США не удалось сменить режим в Иране, значит, противоречия сохранятся», — заявил Бабаев.

По мнению аналитика, России в этой ситуации нужно гибко подстраиваться под новые реалии. С одной стороны, как отметил Бабаев, напряженность между Ираном и США выгодна Москве. На этом фоне Россию начинают воспринимать как самого надежного поставщика энергоресурсов.

С другой стороны, существуют определенные риски для развития транспортного коридора «Север — Юг». Тем не менее эксперт подчеркнул, что Иран по-прежнему является партнером России.

«Однако Иран остается дружественным государством, поэтому работу над коридором нужно продолжать, выходя на Пакистан, Индию и арабские страны», — добавил собеседник NEWS.ru.

Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер провели встречу с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани. На переговорах стороны подтвердили намерение Вашингтона продолжать диалог с Тегераном для заключения полного мирного соглашения.

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