Эксперт объяснил, почему мир между США и Ираном не будет долгим

«Я убежден, что текущее перемирие временно. США не удалось сменить режим в Иране, значит, противоречия сохранятся», — заявил Бабаев.
С другой стороны, существуют определенные риски для развития транспортного коридора «Север — Юг». Тем не менее эксперт подчеркнул, что Иран по-прежнему является партнером России.
Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер провели встречу с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани. На переговорах стороны подтвердили намерение Вашингтона продолжать диалог с Тегераном для заключения полного мирного соглашения.