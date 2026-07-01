Эксперт объяснил, почему мир между США и Ираном не будет долгим

Директор Института Китая и современной Азии (ИКСА РАН) Кирилл Бабаев оценил нынешнее перемирие между США и Ираном как временную меру. В беседе с NEWS.ru он объяснил свою позицию тем, что Вашингтону так и не удалось добиться смены власти в Тегеране.