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Захарова обвинила Монако в приручении «кровавых монстров» после теракта

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Монако и другие страны должны нести ответственность за людей, которым сами открывали двери. Так она прокомментировала недавний взрыв в Княжестве, в результате которого, предположительно, пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев.

Источник: Life.ru

«Они в ответственности — и в Монако, и не в Монако, за тех кровавых монстров, которых они приручили. Они за них в ответственности, вот пусть они эту ответственность и несут», — подчеркнула дипломат в эфире радио Sputnik.

По её словам, отдельный вопрос вызывает то, по каким критериям в таких странах выдают виды на жительство и паспорта. После произошедшего у властей появился повод ещё раз объяснить, кого именно они принимают и на каких основаниях.

Напомним, при взрыве в Монако пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев, против которого Владимир Зеленский ввёл санкции. Кроме того, пострадали его жена и ребёнок. Во Франции увидели руку Зеленского в теракте в Монако. По данным Le Figaro, следствие Монако склоняется к версии о причастности СБУ ко взрыву.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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