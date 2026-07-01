Евросоюз отменил пошлины на промышленные товары из США

Как уточняется в коммюнике Совета ЕС, новые правила отменяют оставшиеся таможенные пошлины Евросоюза на американские промышленные товары. Кроме того, документы открывают преференциальный доступ для ряда морепродуктов и сельхозпродукции из США нечувствительного характера — через тарифные квоты и сниженные ставки. Также продлевается приостановка действия пошлин на импорт омара, включая переработанного.