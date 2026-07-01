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Евросоюз отменил пошлины на промышленные товары из США

Евросоюз снимает пошлины на промышленные товары из США. Решение вступает в силу 1 июля, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Сегодня ЕС ликвидирует пошлины на импорт промышленных товаров из США», — уточнила она в соцсети X.

Глава ЕК подчеркнул, что отмена пошлин — хорошая новость для трансатлантической торговли.

«Больше предсказуемости. Больше выбора. И лучше цены для компаний и потребителей в ЕС», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

25 июня Совет ЕС официально утвердил два регламента. Они вводят в действие обязательства по пошлинам, зафиксированные в совместном заявлении ЕС и США от 21 августа 2025 года.

Как уточняется в коммюнике Совета ЕС, новые правила отменяют оставшиеся таможенные пошлины Евросоюза на американские промышленные товары. Кроме того, документы открывают преференциальный доступ для ряда морепродуктов и сельхозпродукции из США нечувствительного характера — через тарифные квоты и сниженные ставки. Также продлевается приостановка действия пошлин на импорт омара, включая переработанного.

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