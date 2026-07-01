Президент Александр Лукашенко, находясь на отдыхе, вспомнил СССР

В своих воспоминаниях Лукашенко с теплотой отзывался о советских ценностях, которые, по его мнению, формировали особый уклад жизни и чувство коллективизма. Он отметил, что именно в то время закладывались основы дружбы народов и взаимопомощи, которые, как он считает, сегодня необходимо возрождать и поддерживать в рамках современных интеграционных процессов на постсоветском пространстве.