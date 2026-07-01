Юрате Армонайтите: общественный наблюдатель — обязательная часть избирательного процесса

Непосредственно на избирательном участке он отвечает за передачу в штаб информации, чтобы у нас было полное понимание происходящего на избирательном участке. Точно так же будет размещаться информация в сети «ВКонтакте». В этой группе опубликуем все интересные случаи, красочные какие-то события, мероприятия на избирательном участке будут отражены. Наша задача — научить общественных наблюдателей, как себя вести на избирательном участке, что нужно говорить, как нужно отвечать. Ни в коем случае не вовлекаться в какие-то конфликтные ситуации. Мы подготавливаем конкретно, как правильно задавать вопросы для того, чтобы не усугублять ситуацию в случае чего. На самом деле у нас огромное обучение и огромная подготовка. — Насколько вообще на избирательных участках спокойно сейчас относятся к наблюдателям? — Наблюдатели у нас закреплены на избирательном участке по закону. Единственное, теперь наблюдатели занимают определенное место, с которого им было бы видно весь избирательный участок. К наблюдателям относятся все с пониманием, уважением, они обязательная часть избирательного процесса. Наблюдатели у нас же не только от Общественной палаты, также от партий, от кандидатов. На всех этапах избирательного процесса это такая слаженная команда, люди, которые действительно обучены, научены и допущены к наблюдению. Каких-то эксцессов, которые бы влияли на волеизъявление не было. Действительно, люди все разные. Нужно понимать, что мы обучаем корректности, уважению к другим наблюдателям, к избирательной комиссии. Мы говорим о том, что нужно быть максимально уравновешенным, максимально спокойным, максимально адекватным, но есть наблюдатели, которые могут вести себя абсолютно по-другому. Это может быть и человеческий фактор.