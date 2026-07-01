Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом построят взлетно-посадочную полосы для малой авиации

Протяженность полосы составит 1100 метров, ширина — 23 метра, длина рулежной дорожки — 867 метров, ширина — 7 метров.

В Волгоградской области приступили к строительству взлетно-посадочной полосы для малой авиации. Она будет возведена в Среднеахтубинском районе на площадке «Юного ястреба».

1 июля на площадке побывал губернатор Андрей Бочаров.

«Начинается новый этап в развитии авиационного направления “Юного ястреба”: мы приступили к созданию взлетно-посадочной полосы с твердым покрытием, которое позволит осуществлять посадки легкомоторных самолетов, обучать пилотов», — подчеркнул глава региона.

В перспективе здесь будет создан аэродром для внутрирегиональных и межрегиональных авиационных маршрутов.

Протяженность полосы составит 1100 метров, ширина — 23 метра, длина рулежной дорожки — 867 метров, ширина — 7 метров. В настоящее время подрядчик меняет грунт, устраивает дренаж и приемочные бассейны. Далее специалистам предстоит сделать настил из песка и щебня, а в финале уложить покрытие из асфальтобетона.

«Инженерная инфраструктура будет включать смотровые и дождеприемные колодцы, закрытый закромочный дренаж, коллектор ливневой канализации, три локальных очистных сооружения», — уточняют в пресс-службе администрации регионе.

Ранее сообщалось, что в лагере «Авангард» началась подготовка подростков-пилотов.