Под Волгоградом построят взлетно-посадочную полосы для малой авиации

Протяженность полосы составит 1100 метров, ширина — 23 метра, длина рулежной дорожки — 867 метров, ширина — 7 метров. В настоящее время подрядчик меняет грунт, устраивает дренаж и приемочные бассейны. Далее специалистам предстоит сделать настил из песка и щебня, а в финале уложить покрытие из асфальтобетона.