Под Волгоградом построят взлетно-посадочную полосы для малой авиации

В Волгоградской области приступили к строительству взлетно-посадочной полосы для малой авиации. Она будет возведена в Среднеахтубинском районе на площадке «Юного ястреба».
1 июля на площадке побывал губернатор Андрей Бочаров.
«Начинается новый этап в развитии авиационного направления “Юного ястреба”: мы приступили к созданию взлетно-посадочной полосы с твердым покрытием, которое позволит осуществлять посадки легкомоторных самолетов, обучать пилотов», — подчеркнул глава региона.
В перспективе здесь будет создан аэродром для внутрирегиональных и межрегиональных авиационных маршрутов.
Протяженность полосы составит 1100 метров, ширина — 23 метра, длина рулежной дорожки — 867 метров, ширина — 7 метров. В настоящее время подрядчик меняет грунт, устраивает дренаж и приемочные бассейны. Далее специалистам предстоит сделать настил из песка и щебня, а в финале уложить покрытие из асфальтобетона.
«Инженерная инфраструктура будет включать смотровые и дождеприемные колодцы, закрытый закромочный дренаж, коллектор ливневой канализации, три локальных очистных сооружения», — уточняют в пресс-службе администрации регионе.
Ранее сообщалось, что в лагере «Авангард» началась подготовка подростков-пилотов.