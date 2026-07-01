Монако несет ответственность за тех кровавых монстров, которых государство приручило. Об этом в среду, 1 июля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала недавний взрыв в стране и возможную причастность СБУ к нему.
— Они в ответственности — и в Монако, и не в Монако — за тех кровавых монстров, которых они приручили. Они за них в ответственности, вот пусть они эту ответственность и несут, — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Взрыв прозвучал вечером 1 июля в жилом доме на улице Реверанда Пера Луи Фролла в Монако. Предварительно, неизвестный мужчина оставил у входа в дом рюкзак и скрылся в сторону соседнего города. В результате серьезно пострадала спутница украинского олигарха Вадима Ермолаева. Предварительно, у женщины оторвало часть ног.
Следствие в Монако предполагает, что Служба безопасности Украины, вероятнее всего, причастна к подготовке взрыва. Характер произошедшего, по мнению специалистов, больше указывает на попытку психологического воздействия или «предупреждение».
Мэр французского города Фрежюс Давид Рашлин заявил, что украинские власти вышли из-под контроля после взрыва в Монако, в котором пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.