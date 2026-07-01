Политолог раскрыл, как ЕС «управляет» Трампом в вопросе Украины

Эксперт обратил внимание, что стратегия Брюсселя с самого начала конфликта строилась на максимальной консолидации в поддержку Киева. И этот курс практически не менялся. По словам Бондаренко, поколебать линию ЕС не смогли даже попытки Вашингтона, и в ближайшее время ситуация вряд ли трансформируется.
Собеседник «Ленты.ру» отметил, что Соединенные Штаты пока взяли паузу. И европейцы, очевидно, пытаются использовать это время с выгодой для себя. Как отметил аналитик, обсуждать «план Трампа» крайне сложно, когда такого плана, по сути, не существует.
Среди инструментов влияния на американскую политику Бондаренко выделил мощное оружейное лобби и сторонников «жесткой линии» внутри руководства Республиканской партии.
«Трампа сложно упрекнуть в том, что он игнорирует мнение Европы насчет украинского конфликта. Даже если в самой Европе утверждают обратное, он вынужден учитывать стремление ЕС поддерживать Украину и дальше», — подытожил политолог.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участникам саммита G7 удалось изменить точку зрения американского президента Дональда Трампа на конфликт на Украине.