Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог раскрыл, как ЕС «управляет» Трампом в вопросе Украины

У Европейского союза есть рычаги давления на Дональда Трампа в вопросе урегулирования на Украине. Они не безграничны, но рабочие. Такую оценку в беседе с «Лентой.ру» дал политолог, директор Фонда эффективной политики Олег Бондаренко.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт обратил внимание, что стратегия Брюсселя с самого начала конфликта строилась на максимальной консолидации в поддержку Киева. И этот курс практически не менялся. По словам Бондаренко, поколебать линию ЕС не смогли даже попытки Вашингтона, и в ближайшее время ситуация вряд ли трансформируется.

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что Соединенные Штаты пока взяли паузу. И европейцы, очевидно, пытаются использовать это время с выгодой для себя. Как отметил аналитик, обсуждать «план Трампа» крайне сложно, когда такого плана, по сути, не существует.

Среди инструментов влияния на американскую политику Бондаренко выделил мощное оружейное лобби и сторонников «жесткой линии» внутри руководства Республиканской партии.

«Трампа сложно упрекнуть в том, что он игнорирует мнение Европы насчет украинского конфликта. Даже если в самой Европе утверждают обратное, он вынужден учитывать стремление ЕС поддерживать Украину и дальше», — подытожил политолог.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участникам саммита G7 удалось изменить точку зрения американского президента Дональда Трампа на конфликт на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше