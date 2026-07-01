Политолог раскрыл, как ЕС «управляет» Трампом в вопросе Украины

Эксперт обратил внимание, что стратегия Брюсселя с самого начала конфликта строилась на максимальной консолидации в поддержку Киева. И этот курс практически не менялся. По словам Бондаренко, поколебать линию ЕС не смогли даже попытки Вашингтона, и в ближайшее время ситуация вряд ли трансформируется.