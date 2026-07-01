Белорусские банки стали собирать данные о геолокации клиентов

До сегодняшнего дня банкам нужно было проинформировать клиентов о нововведениях и получить их согласие. При первом входе пользователя в систему дистанционного обслуживания банки формируют эталонный цифровой отпечаток его устройства, в том числе данные о геолокации. Если пользователь зашел в приложение с нового устройства, у банка «могут возникнуть вопросы». При этом количество устройств не ограничено, и эталонных отпечатков может быть несколько.