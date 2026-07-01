Радий Хабиров пообещал и дальше улучшать комфортную среду города Салавата

Глава администрации Салавата Марат Загидуллин рассказал, что проект благоустройства аллеи по улица Дзержинского и прилегающей территории был изначально включен в проект «Салават: семь сновидений сквозь явь». В рамках проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды было проведено мощение тротуарной плиткой площади Ленина, обустроена центральная аллея по улице Первомайской. Там высажены деревья-крупномеры, многолетние кустарники, цветы, засеяна газонная трава; заменены кабельные сети с воздушной на подземную линию, установлены декоративное освещение в виде гирлянды, световых арт-объектов и «Визит-центр» с остановочным павильоном; внедрена система видеонаблюдения и звукового оповещения. Также установлены малые архитектурные формы: нулевой километр в центре площади Ленина, парковая мебель, вернисаж — выставочные стенды, столы-прилавки для ремесленников, шахматные столы. Появилась и своя велосипедная дорожка с современным оборудованием: станции для ремонта велосипедов, велопарковки, урны для велосипедистов. Строители сейчас ведут работы на втором этапе.