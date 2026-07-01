Беларусь планирует ввести безвиз с Индонезией

Обсуждаются и вопросы культурного сотрудничества.
«Договорились, что в ближайшее время наметим шаги по проведению Дней культуры соответственно в Беларуси и Индонезии. Будет подписан соответствующий меморандум», — цитирует Рыженкова БЕЛТА.
Также, по словам министра, Минск и Джакарта обсуждают введение безвизового режима и запуска прямого авиасообщения.
Промышленная кооперация.
Глава МИД Беларуси отметил, что стороны обсуждают и перспективы промышленной кооперации. Рыженков обратил внимание, что Индонезия — это страна с растущим ВВП и влиянием на процессы в мире.
Белорусская сторона активно развивает торгово-экономические отношения с этим государством. По итогам минувшего года товарооборот (с учетом услуг) составил более 600 млн долларов. В Индонезию белорусские компании поставляют не только калий. Начинает развиваться экспорт продуктов питания, сухого молока, сыворотки.
В свою очередь, Беларусь заинтересована в покупке у Индонезии каучука, морепродуктов, какао-бобов, пальмового и кокосового масел, некоторых видов техники.
Кроме того, речь идет и о создании сборочных производств белорусской техники в Индонезии, а также о трансфере определенных технологий в агросекторе. На повестке дня и обучение индонезийцев в белорусских вузах по аграрному, инженерному и медицинскому профилям.
Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Индонезию. Первым пунктом программы стала встреча белорусского президента с членами правительства Индонезии. Тема — совместные инвестпроекты.
Перед визитом Александра Лукашенко в Джакарте состоялся белорусско-индонезийский бизнес-форум, на котором были подписаны контракты на 76 миллионов долларов.