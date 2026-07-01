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Боррель заявил о беспорядке в системе внешней политики Евросоюза

Пересечение компетенций Европейской комиссии (ЕК) и Европейской службы внешних связей (EEAS) привело к серьезным проблемам в системе внешней политики Евросоюза. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на бывшего главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Источник: Reuters

Как указывается в публикации, Боррель заявил, что «все большее пересечение полномочий Европейской комиссии и Европейской службы внешних связей… создало настоящий беспорядок в системе внешней политики Евросоюза».

В интервью Politico экс-глава европейской дипломатии отметил, что Еврокомиссия не выступает от лица всего Евросоюза, а представляет исключительно саму себя. Кроме того, Боррель выразил недовольство в связи с продолжающимися контактами между ЕК и Израилем.

Ранее, как писало Politico, десять действующих и бывших чиновников и дипломатов ЕС констатировали кризис в EEAS. По их словам, служба не имеет четко определенной миссии и не способна конкурировать с Еврокомиссией, которая располагает значительно большими финансовыми ресурсами и политическими возможностями.

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