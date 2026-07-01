Боррель заявил о беспорядке в системе внешней политики Евросоюза

В интервью Politico экс-глава европейской дипломатии отметил, что Еврокомиссия не выступает от лица всего Евросоюза, а представляет исключительно саму себя. Кроме того, Боррель выразил недовольство в связи с продолжающимися контактами между ЕК и Израилем.