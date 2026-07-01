Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рютте анонсировал усиление Украины перед переговорами с РФ

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс продолжит укреплять Украину перед возможными мирными переговорами с Россией.

Источник: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс планирует укрепить позиции Украины перед возможным началом мирных переговоров с Российской Федерацией. В Москве неоднократно указывали, что поставки вооружений западными странами препятствуют урегулированию ситуации.

Как отмечается, западные политики демонстрировали отсутствие стремления к мирному разрешению украинского конфликта ещё в период действия минских соглашений. После начала специальной военной операции бывшие руководители Франции, Германии и Великобритании признавали, что данные договорённости изначально не воспринимались всерьёз, не предполагалось требовать от киевских властей их исполнения, а сами соглашения использовались для затягивания времени с целью наращивания Киевом сил и подготовки к вооружённому противостоянию с Россией.

«Единственное, что мы можем делать — это поддерживать Украину в борьбе и способствовать тому, чтобы они были как можно сильнее, когда эти переговоры однажды начнутся», — заявил Рютте в интервью изданию Financial Times.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше