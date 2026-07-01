Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс планирует укрепить позиции Украины перед возможным началом мирных переговоров с Российской Федерацией. В Москве неоднократно указывали, что поставки вооружений западными странами препятствуют урегулированию ситуации.
Как отмечается, западные политики демонстрировали отсутствие стремления к мирному разрешению украинского конфликта ещё в период действия минских соглашений. После начала специальной военной операции бывшие руководители Франции, Германии и Великобритании признавали, что данные договорённости изначально не воспринимались всерьёз, не предполагалось требовать от киевских властей их исполнения, а сами соглашения использовались для затягивания времени с целью наращивания Киевом сил и подготовки к вооружённому противостоянию с Россией.
«Единственное, что мы можем делать — это поддерживать Украину в борьбе и способствовать тому, чтобы они были как можно сильнее, когда эти переговоры однажды начнутся», — заявил Рютте в интервью изданию Financial Times.