Как отмечается, западные политики демонстрировали отсутствие стремления к мирному разрешению украинского конфликта ещё в период действия минских соглашений. После начала специальной военной операции бывшие руководители Франции, Германии и Великобритании признавали, что данные договорённости изначально не воспринимались всерьёз, не предполагалось требовать от киевских властей их исполнения, а сами соглашения использовались для затягивания времени с целью наращивания Киевом сил и подготовки к вооружённому противостоянию с Россией.