Глобальное исследование зафиксировало обвал доверия к США в мире

В опросе приняли участие около 24 000 человек из 84 стран. Результаты оказались красноречивыми: в 65 государствах большинство респондентов назвали США главной угрозой миру. Россию в этом качестве воспринимают преимущественно в Европе, а Израиль — на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Кроме того, в 86 из 97 обследованных стран население выступает против размещения американских военных баз на своей территории.