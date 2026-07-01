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Глобальное исследование зафиксировало обвал доверия к США в мире

Крупнейшее международное исследование зафиксировало обвал доверия к Соединенным Штатам. Согласно Индексу восприятия демократии 2026 года, опубликованному организацией «Альянс демократий», жители подавляющего числа стран мира теперь считают США главной угрозой глобальной стабильности. На этом фоне стремительно растут симпатии к Китаю.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В опросе приняли участие около 24 000 человек из 84 стран. Результаты оказались красноречивыми: в 65 государствах большинство респондентов назвали США главной угрозой миру. Россию в этом качестве воспринимают преимущественно в Европе, а Израиль — на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Кроме того, в 86 из 97 обследованных стран население выступает против размещения американских военных баз на своей территории.

Параллельно с падением авторитета США набирает обороты популярность Китая. В 63 из 83 опрошенных стран жители заявили, что предпочитают Пекин Вашингтону. Особенно сильны эти настроения на Ближнем Востоке, в Африке к югу от Сахары и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Общий рейтинг одобрения США ушел в минус в 74% стран.

Исследование затронуло и самые горячие точки планеты. Когда респондентов спросили о военной операции США против Ирана, начатой в феврале 2026 года, 41 страна из 98 выразила поддержку Тегерану. На стороне Вашингтона оказались лишь 28 государств. В вопросе израильско-палестинского конфликта расклад еще более показателен: 51 страна поддерживает Палестину, и только 17 — Израиль.

Опрос о том, движется ли страна в правильном направлении, вывел Китай на первое место по уровню оптимизма граждан. В западном полушарии позитивный ответ дало большинство жителей лишь в Сальвадоре и Никарагуа. Самыми пессимистичными оказались граждане Франции, Германии и Ливана.

«Альянс демократий», который опубликовал Индекс восприятия демократии 2026 года, основал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Финансируют организацию, в том числе, американские гиганты Palantir и Microsoft, а также структуры, связанные с правительством США.

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