В Госдуме оценили шансы Залужного в выборах президента Украины

Парламентарий считает, что ключевую роль в возвращении Залужного в большую политику сыграют западные союзники. Особенно, по его словам, в этом процессе могут быть заинтересованы британцы.
Колесник напомнил, что в свое время экс-главком ВСУ входил в число политиков с самым высоким рейтингом. Именно поэтому действующий президент Украины решил устранить конкурента, отправив его послом в Лондон. Сейчас, когда страсти немного улеглись, Залужный вполне способен вернуться на политическую арену, если этого захотят западные силы, подчеркнул собеседник NEWS.ru.
«У Зеленского слишком много конкурентов появилось, поэтому он оттягивает их, так как понимает, что это будет его конец [политической карьеры]. Но я не думаю, что Залужный станет более адекватным политиком, хотя он более грамотен в военных делах. Экс-главком ВСУ укрепил связи за рубежом, наладил военные контакты. Однако хрен редьки не слаще», — заявил депутат.
Ранее стало известно, что Валерий Залужный заявил Владимиру Зеленскому, что намерен участвовать в будущих выборах главы государства. Эту информацию «Украинская правда» получила от собственных источников. Как стало известно изданию, во время личной встречи Зеленский спросил у бывшего главкома ВСУ, готов ли тот выдвинуть свою кандидатуру, если голосование состоится осенью. Залужный ответил утвердительно и подтвердил свои намерения. После этого разговора, по данным УП, украинские власти попытались отговорить Залужного от участия в гонке. Они предупредили его о возможном расколе в обществе и рисках для государства. Однако экс-главком свою позицию не изменил.