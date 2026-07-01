В Госдуме оценили шансы Залужного в выборах президента Украины

Ранее стало известно, что Валерий Залужный заявил Владимиру Зеленскому, что намерен участвовать в будущих выборах главы государства. Эту информацию «Украинская правда» получила от собственных источников. Как стало известно изданию, во время личной встречи Зеленский спросил у бывшего главкома ВСУ, готов ли тот выдвинуть свою кандидатуру, если голосование состоится осенью. Залужный ответил утвердительно и подтвердил свои намерения. После этого разговора, по данным УП, украинские власти попытались отговорить Залужного от участия в гонке. Они предупредили его о возможном расколе в обществе и рисках для государства. Однако экс-главком свою позицию не изменил.