НАТО расширит присутствие в Арктике из-за России и Китая

«Мы знаем, что Россия и Китай становятся все более активными в Арктике. Поэтому мы договорились, что НАТО должна играть там гораздо более значимую роль», — сказал он в интервью Financial Times накануне саммита альянса в Анкаре, запланированного на 7—8 июля .