«Мы знаем, что Россия и Китай становятся все более активными в Арктике. Поэтому мы договорились, что НАТО должна играть там гораздо более значимую роль», — сказал он в интервью Financial Times накануне саммита альянса в Анкаре, запланированного на
В последние годы Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы, объясняя это «сдерживанием российской агрессии». Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, представляющие потенциальную опасность для ее интересов.