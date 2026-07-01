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НАТО расширит присутствие в Арктике из-за России и Китая

Генсек НАТО Марк Рютте заявил о намерении альянса расширять присутствие в Арктике. Причиной названа растущая активность России и Китая в регионе.

Источник: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о намерении альянса расширять присутствие в Арктике в связи с ростом активности России и Китая в данном регионе. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы знаем, что Россия и Китай становятся все более активными в Арктике. Поэтому мы договорились, что НАТО должна играть там гораздо более значимую роль», — сказал он в интервью Financial Times накануне саммита альянса в Анкаре, запланированного на 7—8 июля.

В последние годы Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы, объясняя это «сдерживанием российской агрессии». Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, представляющие потенциальную опасность для ее интересов.

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