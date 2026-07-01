Парламентарий провел параллель между текущими событиями и басней Ивана Крылова. Он отметил, что в реальности, в отличие от литературной притчи, «павлины» сами поспешили отдать свои перья «воровке-вороне» — украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
«Впрочем, все знают его как выдающегося вымогателя, поэтому ордена могли быть присвоены неискренне, под давлением как со стороны Киева, так и со стороны Европы. Наконец, Варшава и Прага, считающие себя истинными европейцами, в глубине души не могут признать Украину своей ровней», — высказался собеседник NEWS.ru.
По словам депутата, поляки и чехи уже осознали, что их награды обесцениваются и подвергаются унижению. Когда «орлы» и «львы» оказываются у Зеленского, их символика теряет прежнюю значимость. Толмачев напомнил сюжет басни «Ворона»: павы прогнали самозванку, выдрали не только пестрый поддельный хвост, но и ее собственные перья. Когда глупая птица вернулась к своим, те ощипали ее до голой кожи.
«Классический сюжет весьма точно рифмуется с новостями о взрыве в Монако и разборках киевских дельцов друг с другом», — заключил Толмачев.
Ранее чешская политическая партия «Свобода и прямая демократия» (SPD) призвала лишить Зеленского ордена Белого льва — высшей государственной награды Чехии. Члены фракции сослались на опыт Варшавы, призвав обратить внимание на действия Польши.