По словам депутата, поляки и чехи уже осознали, что их награды обесцениваются и подвергаются унижению. Когда «орлы» и «львы» оказываются у Зеленского, их символика теряет прежнюю значимость. Толмачев напомнил сюжет басни «Ворона»: павы прогнали самозванку, выдрали не только пестрый поддельный хвост, но и ее собственные перья. Когда глупая птица вернулась к своим, те ощипали ее до голой кожи.