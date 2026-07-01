Беларусь предлагает ввести безвиз еще одной стране с океанами и морем

По словам главы МИД, на встрече с министром иностранных дел Индонезии Сугионо обсуждался широкий спектр вопросов. В частности, страна в ближайшее время посмотрит на возможность освобождения граждан Беларуси от необходимости получения визы в аэропорту для посещения на срок до 30 дней.