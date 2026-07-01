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Беларусь предлагает ввести безвиз еще одной стране с океанами и морем

МИД сказал, какой стране с океанами и морем Беларусь предлагает ввести безвиз.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь предлагает ввести безвиз еще одной стране с океанами и морем. Подробности БелТА озвучил министр иностранных дел Максим Рыженков, которые сопровождает президента Беларуси Александра Лукашенко во время его официального визита в Индонезию.

По словам главы МИД, на встрече с министром иностранных дел Индонезии Сугионо обсуждался широкий спектр вопросов. В частности, страна в ближайшее время посмотрит на возможность освобождения граждан Беларуси от необходимости получения визы в аэропорту для посещения на срок до 30 дней.

Белорусская сторона, добавляет министр иностранных дел, ожидает от Индонезии ответа на предложение, касающееся запуска прямого рейса:

— Это тоже была бы хорошая новость для туристов и представителей бизнеса.

Кстати, популярная страна с океаном заявила про бесплатные визы для белорусов.

Кроме того, популярная морская страна Европы может ввести визы для белорусов в 2026.

А еще власти сказали о решении проблемы с подтоплениями в Минске.

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