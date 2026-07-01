Эксперт: почему Россия закрыла погранпереходы на западной границе

Ранее сообщалось, что на пограничном пункте в Нарве в последние дни образовались многокилометровые очереди — границу пытаются пересечь сотни человек. По свидетельствам очевидцев, в часы пик у КПП скапливается до 500 человек, а время ожидания достигает 12−16 часов. При этом эстонский департамент полиции и погранохраны не планирует увеличивать пропускную способность пункта.