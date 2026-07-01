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Эксперт: почему Россия закрыла погранпереходы на западной границе

Закрытие погранпереходов со странами Балтии и Финляндии носит технический характер. Об этом Новостям Mail рассказал глава Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. Эксперт объяснил, почему Россия прекращает работу ряда пропускных пунктов на границе с несколькими странами.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Alexander Welscher/dpa/picture-alliance/TASS

Правительство России утвердило перечень железнодорожных пунктов пропуска через границу, деятельность которых с 1 июля прекращается. В список попали пункты на границе с Эстонией, Финляндией и Латвией.

Как отмечает эксперт Бондаренко, эти погранпереходы де-факто не работали уже долгое время, и Россия не была инициатором этого решения.

Данные погранпункты формально были открыты, но фактически они никого не пропускали, и трафика через них не было. Продолжать держать там людей просто бессмысленно. Не стоит искать здесь большой политики.

Олег Бондаренко
глава Фонда прогрессивной политики

Собеседник Новостей Mail рассказал, что фактическое закрытие погранпереходов случилось еще в 2022 году, когда вышеперечисленные страны, граничащие с Россией, в одностороннем порядке приняли решение закрыть границу.

Ранее сообщалось, что на пограничном пункте в Нарве в последние дни образовались многокилометровые очереди — границу пытаются пересечь сотни человек. По свидетельствам очевидцев, в часы пик у КПП скапливается до 500 человек, а время ожидания достигает 12−16 часов. При этом эстонский департамент полиции и погранохраны не планирует увеличивать пропускную способность пункта.

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