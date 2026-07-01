Кыргызстан ведет переговоры с Беларусью о поставках топлива

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Бишкек ведет переговоры с Минском о поставках топлива для стабильного обеспечения внутреннего рынка, об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Кыргызстана.
Переговоры также идут с пятью другими странами — Россией, Казахстаном, Азербайджаном, Узбекистаном и Туркменистаном.
«Параллельно ведутся переговоры по диверсификации поставок и расширению международного сотрудничества в данной сфере», — рассказали в Минэнерго.
Ведомство уточняет, что мониторинг ситуации на внутреннем рынке горюче-смазочных материалов ведется ежедневно, на сегодняшний день запасов в республике достаточно.
«Поставки ГСМ в страну осуществляются на постоянной основе в соответствии с ранее заключенными контрактами, при этом процесс обеспечения находится под постоянным контролем», — заверили в министерстве.
Кыргызстан более 90% используемого в стране топлива закупает в России. С начала текущего года цены на топливо в республике выросли на 7−10 процентов. Для того, чтобы стабилизировать ситуацию, правительство страны ввело госрегулирование цен на ГСМ.